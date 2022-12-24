Происшествия 24 декабря 2022, 14:34 Школьница погибла при взрыве газа в частном доме в Волгоградской области СК сообщил о смерти 15-летней школьницы при взрыве газа в доме под Волгоградом РИА «Новости»

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Взрыв газа произошел в частном доме в поселке Иловля Волгоградской области. В результате ЧП погибла 15-летняя девочка, сообщили в пресс-службе регионального СК.

В ведомстве рассказали, что взрыв случился 22 декабря в одном из домов на улице Ковалевых. В результате часть здания разрушилась, а 15-летняя школьница погибла. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Родители девочки получили травмы разной степени тяжести — 64-летнего мужчину и 52-летнюю женщину госпитализировали. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Они осмотрят поврежденный дом и проведут ряд процессуальных действий.

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Предварительной причиной ЧП стала неисправность газового оборудования автомобиля, который находился в помещении цокольного этажа здания, сообщил портал v1.ru. В региональном МЧС добавили, что после взрыва газа загорелся дом размером 12 на 15 метров. На тушение пламени потребовалось почти два часа. Девочку завалило обломками, уточнили журналисты.

Ранее газ взорвался в доме в Мензелинске. Пострадал 59-летний мужчина. Его госпитализировали с ожогами 40% тела.