Эксклюзив 20 декабря 2022, 22:03 Бытовой газ назвали причиной взрыва дома в Мензелинске СК: пострадавший при взрыве дома в Мензелинске получил ожоги 40% тела Пресс-служба МЧС

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Причиной взрыва дома в Мензелинске стал бытовой газ. В результате происшествия находившийся внутри помещения 59-летний мужчина получил ожоги 40% тела. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Республике Татарстан.

В ведомстве подчеркнули, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место выехали криминалисты.

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Как сообщил «360» осведомленный источник, пострадавшим оказался владелец дома. Его супруга вместе с маленьким внуком уехала к родственникам в Набережные Челны.

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Дом семья построила два года назад и подвела к нему газ. Как уточнил источник, возможной причиной взрыва могла стать утечка из газового котла. Наличие взрывчатых в доме собеседник опроверг, подчеркнув, что у владельцев живет маленький внук, поэтому держать опасные вещества в доме они бы не стали.

Пожарные обнаружили в доме один пустой газовый баллон, но его исключили из возможных причин детонации.

После взрыва газа и госпитализации владельца, его супруга вернулась из поездки вместе с дочерью, чтобы перенести уцелевшие вещи из гаража к соседям.

Взрыв в частном доме в Мензелинске прогремел утром во вторник, 20 декабря. Момент происшествия попал на видео. В республиканском главке МЧС сообщили, что пожарные прибыли на место в 07:30 по московскому времени. В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, пострадали два человека. Владельца дома привезли в реанимацию местной больницы.