Происшествия 15 января 2024, 15:02 Драка собак в Москве закончилась поножовщиной хозяев «МК»: драка собак на улице на востоке Москвы закончилась поножовщиной хозяев Unsplash

Читать 360tv в

Ссора между чихуахуа и дворнягой на улице Красный Казанец в Москве привела к поножовщине между хозяевами. Для одного из владельцев собак драка окончилась госпитализацией, сообщило издание «Московский Комсомолец».

По информации СМИ, 27-летний житель Москвы выгуливал свою собаку в наморднике, когда его 58-летний сосед также вывел на прогулку двух чихуахуа. Одна из маленьких собачек подралась с крупной дворнягой.

Реклама

Владелец чихуахуа отнес своего питомца домой и рассказал о происшествии родственнику. Узнав об этом, мужчина вместе с хозяином собаки вернулся к владельцу дворняги и напал на него.

Они жестоко избили мужчину, нанесли удары ножом в область живота и по голове, а также били его ногами и пытались выдавить глаза.

Пострадавшего госпитализировали с серьезными травмами, а нападавших задержали.

Несколько дней назад посетитель ночного клуба в Москве откусил палец охраннику. За вечер его трижды выводили из клуба.