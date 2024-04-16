Происшествия 16 апреля 2024, 12:15 Школьников в тюменском Ишиме переведут на дистанционное обучение Школьники в Ишиме будут учиться дистанционно с 17 апреля РИА «Новости»

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Все учащиеся школ в городе Ишим Тюменской области перейдут на дистанционный режим обучения. Об этом заявила пресс-служба региональной администрации.

На такой шаг власти пошли из-за паводков.

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«С 17 апреля школьники города Ишима с первого по 11 классы переходят на дистанционное обучение», — указали в пресс-службе.

В администрации напомнили, что из-за наводнения проводится эвакуация жителей населенных пунктов Казанское, Паленка, Новогеоргиевка и Афонькино Казанского района.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил о возможном повышении уровня воды в реке Ишим. Он распорядился организовать срочную эвакуацию из участков, которые попадают в зону подтопления.

Глава региона обратился к местным жителям — призвал их забрать из своих домов документы и ценные вещи и немедленно переехать в безопасные районы. Власти организуют пункты временного размещения и обеспечат пострадавших от паводков всем необходимым.