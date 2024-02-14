Происшествия 14 февраля 2024, 10:11 Школьники во Владивостоке застряли на дрейфующей льдине Группа школьников во Владивостоке застряла на дрейфующей льдине

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Несколько подростков 14 февраля застряли на отколовшейся льдине, которую уносит в сторону Японского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

Школьники вышли на лед в акватории Спортивной гавани. В какой-то момент льдина откололась, поэтому они не смогли вернуться на берег.

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Информация о дрейфующих на льдине подростках уже поступила в мэрию Владивостока. По данным издания, сотрудники экстренных служб уже готовятся к спасательной операции.

Ранее в центре Москвы с Малого Каменного моста упал мужчина, оказавшись на льдине. Сотрудники МЧС спасли человека. Аналогичный случай произошел в Подмосковье с двумя рыбаками, провалившимися под лед в акватории Иваньковского водохранилища.