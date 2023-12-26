Эксклюзив 26 декабря 2023, 07:40 Молодой человек в Москве упал с моста и застрял на льдине Источник «360»: в центре Москвы мужчина упал с Малого Каменного моста РИА «Новости»

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На Якиманке в центре Москвы молодой человек упал с Малого Каменного моста в воду и не смог самостоятельно подняться. Спасатели нашли его на льдине и передали медикам, сообщил источник «360».

После полуночи 26 декабря в экстренные службы поступил звонок. Заявитель рассказал, что под мостом на улице Большая Полянка 1/3 сидел на льду молодой человек. Он упал в воду и не смог подняться на берег. К пострадавшему отправили катер ПСС «Крымский мост». Через 10 минут его сняли с льдины, увезли на пост и передали медикам.

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