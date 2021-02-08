Школьники в Петербурге снежками погасили Вечный огонь. Видео

Подростки в Санкт-Петербурге погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному Солдату. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Сообщение о том, что на мемориале перестал гореть Вечный огонь, поступило полицейским днем в воскресенье. В ходе проверки было установлено, что к инциденту причастны четверо школьников.

«Четверо несовершеннолетних, от 10 до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Горение Вечного огня было оперативно восстановлено. Правоохранители провели с детьми и их родителями профилактическую беседу. Полиция решает вопрос о возможном привлечении родителей школьников к административной ответственности, рассказало РИА «Новости».

Петербургские полицейские ранее изъяли львенка у хозяев, которые незаконно ввезли животное и использовали его в целях заработка на фотосессиях. Хищника передали в реабилитационный центр, его дальнейшая судьба пока неизвестна.