Львенка незаконно ввезли в Петербург для фотосессий

К проверке привлекли специалистов Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора и сотрудников органов внутренних дел. Они выяснили, что животное ввезли в столицу без необходимых документов.

«В ходе проверки установлен факт ввоза львенка на территорию Санкт-Петербурга, его дальнейшего содержания и использования в отсутствие правоустанавливающих документов», — говорится в сообщении ведомства.

Львенка забрали у незаконного владельца. После этого хищника отдали в реабилитационный центр для диких животных «Велес».

Что будет дальше с львенком, неизвестно.

Хищника привезли в Санкт-Петербург для заработка, написало 47news. Его использовали как дополнение к интерьеру на фотосессиях, за такие съемки клиенты платят как минимум 30 тысяч рублей за несколько десятков снимков. Животное увезли в «Велес» прямо с фотосессии. Съемки проходили в студии на улице Седова. Львенок там не жил, помещение арендовали только для работы. Сотрудники прокуратуры и Росприроднадзора специально записались на фотосессию, чтобы спасти четвероногого.

По неподтвержденной информации, львенку около трех месяцев. Состояние здоровья хищника оценят специалисты.