Эксклюзив 07 декабря 2023, 12:22 Школьники пожаловались на аллергию из-за антисептика на северо-западе Москвы Аллергия и сыпь от антисептика началась у 20 школьников в Северном Тушине РИА «Новости»

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Около двадцати детей пожаловались на аллергию и сыпь после того, как обработали руки антисептиком в школе в районе Северное Тушино в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его данным, после распыления спрея для рук около 20 детей начали жаловаться на аллергию, сыпь, головную боль.

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На место происшествия прибыли медики, они начали осматривать школьников. Помещения начали проветривать. Превышения ПДК вредных веществ не обнаружили.

По предварительной информации, в корпусе находятся начальные классы. Инцидент произошел во втором «А» классе, в котором обучается 21 человек.

По словам представителя школы, последствия инцидента уже ликвидировали.

«У нас все хорошо, вопрос решили», — рассказала она.

UPD: источник уточнил, что за помощью медиков обратились восемь детей. Признаков отравления у них не обнаружили. Школа продолжила работу в штатном режиме.

Ранее в Москве задержали мужчину, распылившего баллончик в метро. Инцидент произошел на станции «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии.