Криминал 28 ноября 2023, 18:56 Распылившего баллончик в лицо пассажира московского метро задержали менее чем за сутки МВД задержало в Москве распылившего баллончик в метро мужчину менее чем за сутки РИА «Новости»

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Полицейские менее чем за сутки задержали напавшего на пассажира московского метро с аэрозольным баллончиком. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции «Улица Дмитриевского» Некрасовской линии. После выхода из вагона преступник распылил аэрозольное вещество в сторону человека, который сделал ему замечание. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него химические ожоги лица, глаз и шеи.

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Подозреваемым оказался ранее судимый 40-летний мужчина. Против него возбудили дело о побоях. О конфликте стало известно утром 28 ноября.

Ранее двух мужчин арестовали за разбойное нападение на курьера на юго-востоке Москвы. Они наткнулись на объявление о продаже смартфона за 105 тысяч рублей и решили его украсть, притворившись покупателями.