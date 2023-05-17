Происшествия 17 мая 2023, 16:30 Школьники попали в больницу, отравившись жидкостью для вейпов Школьников в Балашове госпитализировали после отравления жидкостью для электронных сигарет Unsplash

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В Саратовской области семь учеников отравились жидкостью для электронных сигарет, надышавшись парами. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ЧП произошло в школе № 6 в Балашове. По данным канала, один из учеников седьмого класса на перемене разбил флакон с жидкостью для вейпа, стоявшие рядом подростки надышались парами. Семерым школьникам потребовалась медицинская помощь, их госпитализировали.

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Происшествие подтвердил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. По его информации, пострадали шесть учеников.

«Из школы № 6 города Балашова на скорой помощи в педиатрическое отделение везут трех девочек 13 лет. Жалобы — одышка, тахикардия», — написал он в своем Telegram-канале.

Костин добавил, что еще трое пострадавших обратились к школьной медсестре, симптомы удалось купировать.

Ранее в Нижневартовске госпитализировали двухлетнего ребенка с сильнейшим отравлением, который случайно сделал затяжку вейпом.