Происшествия 15 мая 2023, 13:31 Двухлетний ребенок в Нижневартовске попал в реанимацию после курения вейпа

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В конце апреля в Нижневартовске госпитализировали двухлетнего ребенка с сильнейшим отравлением, он сделал случайную затяжку вейпом. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Точно о состоянии ребенка на текущий момент неизвестно. Врачам удалось спасти жизнь малыша, но он все еще находится в отделении интенсивной терапии. Случившимся уже заинтересовались в полиции, там проверяют все обстоятельства произошедшего.

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«Инцидент произошел в конце апреля, но проверка все еще проводится. Семья, в которой это произошло многодетная, состоит на учете», — сказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

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