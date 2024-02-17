Эксклюзив 17 февраля 2024, 14:54 Школьника в Москве засосало в снегоуборочную машину Четвероклассник в Москве получил травму из-за снегоуборочной машины РИА «Новости»

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Ученика четвертого класса одной из столичных школ засосало в снегоуборочную машину в Войковском районе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Дней 15 февраля 11-летний мальчик возвращался домой из школы. Он не заметил едущий навстречу снегоуборочный комбайн, и его ногу засосало щеткой.

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Водитель спецтехники тут же остановился и вызвал пострадавшему помощь. Прибывшие на место ЧП медики заключили, что ребенок получил рваную рану правой голени.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там школьник попал под снегоуборочный трактор и получил ушиб ноги. Оказалось, что водитель, сдавая назад, не заметил мальчика.