Школьника в Москве ударило током прямо на улице

В Москве школьника ударило током от уличного столба. Подростка доставили в больницу, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в четверг на улице Смольной в Левобережном районе. По предварительным данным, 15-летнего школьника ударило током от столба, так как под землей проходили провода и туда затекла вода. Подросток находится в больнице, сейчас он чувствует себя хорошо, но останется под наблюдением врачей.

В Сахалинской области в городе Оха утром в четверг на первоклассника упал десятилитровый бойлер, когда ребенок подошел помыть руки. Мама школьника сообщила «360», что мальчика доставили в больницу. Школьник отделался гематомой. Директор школы принес матери ребенка свои извинения, но она решила написать заявление в Следственный комитет, так как считает, что виновных должны привлечь к ответственности.

Ранее в Иркутской области 12-летняя школьница умерла от удара током. Девочка принимала ванну и заряжала от розетки мобильный телефон. Следственный комитет начал проверку.