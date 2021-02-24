Иркутская школьница принимала ванну с телефоном и умерла от удара током

12-летняя школьница из Иркутской области умерла от удара током. Он принимала ванную с мобильным телефоном, который заряжался от розетки. Об этом сообщило издание Тайга.Инфо со ссылкой на на пресс-службу СУ СКР по региону.

По данным сайта «Дни.ру», инцидент произошел в городе Братск. Диагностировано, что сметь девочки наступила от электрической травмы. Правоохранители проводят проверку произошедшего инцидента.