Происшествия 09 декабря 2023, 19:23 Школьник на Урале чуть не умер после приема лекарств Девятиклассник отравился рецептурными таблетками в Свердловской области РИА «Новости»

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Школьник из горда Краснотурьинска Свердловской области отравился таблетками, которые отпускают в аптеке по рецепту. Об этом сообщил Telegram-канал «Вечерний Краснотурьинск Новости».

Врачи успели спасти подростка. Сейчас его жизни ничто не угрожает. По данным Telegram-канала, информацию об инциденте подтвердили в полиции и городском управлении образования.

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Анонимный источник сообщил, что пострадавшему ребенку 15 лет. Он учится в девятом классе. Других подробностей происшествия в публикации не привели.

Ученица старших классов умерла в Керчи из-за острого отравления лекарствами. Полиция установила, что 15-летняя девочка приняла в гостях у подруги расслабляющие таблетки, которые ей предложили знакомые. Школьницу без сознания доставили в больницу, где та скончалась.