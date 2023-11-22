Криминал 22 ноября 2023, 16:38 Школьница из Керчи умерла после приема расслабляющих таблеток СК Крыма: школьница в Керчи скончалась из-за острого отравления медпрепаратом РИА «Новости»

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Старшеклассница из Керчи умерла в больнице из-за острого отравления лекарствами. Об этом сообщило Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, 15-летняя школьница находилась в гостях у подруги и приняла расслабляющие таблетки, которые запрещается продавать свободно. Медицинский препарат девушкам предложили знакомые юноши.

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«В бессознательном состоянии 19 ноября школьницу доставили в больницу, где она вчера скончалась», — указали в региональном главке Следкома.

Правоохранители выяснили, что до этого в больницу с симптомами отравления медпрепаратом попали юноши 17 и 18 лет, им своевременно оказали помощь. Именно эти парни потом передали таблетки школьницам, сообщили в ведомстве.

После смерти девочки-подростка руководитель ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело. Он дал указание оценить обстановку в семьях подростков, а также выяснить при расследовании, где купили препарат и на каком основании продали таблетки.

Ранее в Крыму скончался восьмиклассник, выпивший незадолго до смерти энергетик. Когда школьнику стало плохо, его отвезли в больницу, где ребенок впал в кому. По словам медиков, мальчик отравился неизвестным веществом.