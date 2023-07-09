Происшествия 09 июля 2023, 17:08 Пермский подросток облил знакомую горючим и поджег СК: в Перми задержали подростка, который облил знакомую горючей жидкостью и поджег РИА «Новости»

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В Перми 15-летняя девочка попала в больницу с ожогами после того, как ее облил горючей жидкостью и поджег знакомый. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Пермскому краю.

«С обширными ожогами потерпевшую доставили и госпитализировали в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

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На знакомую несовершеннолетний молодой человек напал 8 июля. Его удалось задержать. В СК уточнили, что правоохранители уже проверили его показания на месте ЧП. Подростку должны избрать меру пресечения.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Его расследование продолжается. Специалистам предстоит выяснить мотив юноши и все обстоятельства совершенного преступления, а также собрать и закрепить доказательную базу.

Девушка, уточнил Telegram-канал Shot, получила 90% ожогов тела. В публикации отметили, что они вместе гуляли, пили спиртное, а потом подросток избил ее и поджег.

В начале лета на детской площадке в Москве 14-летний школьник облил горючей смесью знакомого и тоже поджег. Пострадавший скончался в больнице спустя три недели.