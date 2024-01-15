Происшествия 15 января 2024, 11:02 Шиншилловая шуба, пальто и сапоги. Туристка заявила об ограблении в отеле в центре Москвы Baza: у туристки из Саудовской Аравии украли вещи в отеле Ritz Carlton в Москве Отель сети Ritz-Carlton в Москве / Википедия

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Туристка из Саудовской Аравии обратилась в полицию, заявив, что у нее украли дорогие вещи в отеле Ritz Carlton в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как стало известно авторам статьи, 19-летняя путешественница прилетела в Москву 29 декабря и проживала в известной гостинице до 9 января. После этого она на три дня отправилась в Санкт-Петербург. Чемодан девушка оставила сотрудникам безопасности отеля, чтобы не возить с собой все вещи.

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Однако, когда туристка вернулась за своим багажом, она обнаружила, что в нем не хватает некоторых дорогих элементов зимнего гардероба — шиншилловой шубы, двух кашемировых пальто и сапог.

Мирно решить вопрос с сотрудниками отеля ей не удалось, поэтому пострадавшая отправилась в полицию. Сумму общего ущерба она оценила приблизительно в 450 тысяч рублей.

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