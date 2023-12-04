Происшествия 04 декабря 2023, 02:35 Жительница Новосибирска умерла после удаления зуба у платного стоматолога Freepik

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Жительница Новосибирска скончалась после того, как ей удалили зуб. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Родственники погибшей рассказали, что 27-летняя Алина почувствовала боль в ротовой полости и обратилась к специалисту. Врач сделал снимок и сказал, что зуб придется удалить. Когда его выдернули, пациентку отправили домой. За прием женщина отдала две тысячи рублей.

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«Она кое-как дошла до дома, у нее кружилась голова. После прихода домой, минут через 15, началось неадекватное поведение. Она плевала кровью, не разговаривала, не реагировала. Ее уложили на кровать, позвонили в скорую», — рассказала сестра погибшей.

Она объяснила, что на мучения Алины смотрели ее дети. Они видели, как мама умирает. Когда врачи приехали на вызов, то Алина была уже без сознания. В больнице ей сделали переливание крови, потому что у пациентки было заражение. Однако медики так и не смогли спасти женщину, она скончалась.

«Точный диагноз мы узнаем только в понедельник, потому что заключения врача еще нет», — сказала собеседница издания.

Похожая история произошла в 2019 году. Жительница Свердловской области умерла после удаления зуба. Как стало известно журналистам, процедуру ей провели врачи в нетрезвом состоянии.