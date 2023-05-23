Происшествия 23 мая 2023, 11:14 Шестеро туристов из Белоруссии пропали на Эльбрусе «112»: на Эльбрусе начали поиск шестерых туристов из Белоруссии РИА «Новости»

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Шестеро туристов из Белоруссии перестали выходить на связь после восхождения на Эльбрус. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, группа не регистрировалась в экстренных службах перед началом восхождения. Альпинисты поднимались на гору по западному склону, перестав выходить на связь.

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На поиски пропавших выдвинулись восемь спасателей. В ближайшее время к Эльбрусу вылетит вертолет Ми-8 из Минеральных Вод. Официально о ЧП МЧС по Ставропольскому краю не сообщало.

Ранее беспечный турист насмерть замерз на Эльбрусе, отправившись покорять вершину в одних кроссовках и спортивном костюме. В экстренные службы обратилась жена погибшего, сообщив, что супруг перестал выходить на связь.

Прибывшие на место спасатели нашли тело туриста на высоте пяти тысяч метров. Из экипировки у него был всего один рюкзак.