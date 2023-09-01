Происшествия 01 сентября 2023, 00:25 Шестеро пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаются в тяжелом состоянии Минздрав России: врачи борются за жизнь шести пострадавших от взрыва в Махачкале МЧС РФ

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Врачи борются за жизнь шести пациентов, эвакуированных в Москву после взрыва на АЗС в Махачкале. Четыре из них остаются в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой. Еще двое — в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Всего в московских больницах продолжают лечиться 14 пострадавших при взрыве на АЗС.

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«Двое из них в удовлетворительном состоянии, шесть человек — в состоянии средней степени тяжести, четверо — в тяжелом, все с положительной динамикой. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни — сегодня проведен очередной федеральный консилиум с участием специалистов по нефрохирургии и анестезиологии-реанимации», — сообщили в Минздраве.

Еще двое пострадавших, эвакуированных на лечение в Москву, уже выписаны. Одна пациентка переведена для продолжения лечения в учреждение другого профиля.

Взрыв в Махачкале прогремел 14 августа. По предварительным данным, в автосервисе напротив находился незаконный склад селитры. Один из баллонов взорвался, на складе начался пожар. Огонь перекинулся на соседнюю заправку, после чего там взорвались цистерны с топливом.

В результате взрыва погибли 35 человек, в том числе три ребенка. Более 100 человек получили ранения разной степени тяжести.