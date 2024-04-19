19 апреля 2024, 23:47
Шесть украинских беспилотников сбили над Брянской областью
Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили шесть дронов ВСУ
Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать Брянскую область. Над территорией региона сбили шесть БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Пять дронов ВСУ самолетного типа уничтожили над Выгоничским районом. В результате никто не пострадал. При падении беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры.
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«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК „Центр ПАО „Россети“, которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — написал Богомаз.
Также украинские боевики попытались атаковать Суземский район. Средства противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, на место ЧП прибыли оперативные службы.
ВСУ 19 апреля обстреляли Донецк. Погиб один мирный житель, два человека получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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