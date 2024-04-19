Важное 19 апреля 2024, 23:47 Шесть украинских беспилотников сбили над Брянской областью Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили шесть дронов ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики в очередной раз попытались атаковать Брянскую область. Над территорией региона сбили шесть БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пять дронов ВСУ самолетного типа уничтожили над Выгоничским районом. В результате никто не пострадал. При падении беспилотника загорелся объект энергетической инфраструктуры.

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«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК „Центр ПАО „Россети“, которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — написал Богомаз.

Также украинские боевики попытались атаковать Суземский район. Средства противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, на место ЧП прибыли оперативные службы.

ВСУ 19 апреля обстреляли Донецк. Погиб один мирный житель, два человека получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.