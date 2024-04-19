Происшествия 19 апреля 2024, 21:16 Один мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ Пушилин: ВСУ 13 раз обстреляли Донецк, погиб мирный житель РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще двое ранены. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Петровском районе города на территории кладбища произошла детонация взрывоопасного предмета, погиб 57-летний мужчина, одна женщина пострадала. В Кировском районе в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника ранена 43-летняя женщина.

Реклама

«Пострадавшие получили ранения средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Пушилин.

Всего ВСУ атаковали территорию ДНР 13 раз. Для ударов применяли ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударные беспилотники, отметил глава региона.

Двумя днями ранее от удара по Донецку пострадали два местных жителя. Раненым оказали медицинскую помощь.