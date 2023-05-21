Происшествия 21 мая 2023, 13:18 Шесть поездов задержали из-за поджога релейного шкафа в Подмосковье — СМИ Shot: шесть поездов задержали в Подмосковье из-за поджога релейного шкафа Телеканал «360»

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Неизвестные подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Раменское — Бронницы в Подмосковье, шесть поездов задержали. Об этом написал Telegram-канале SHOT.

«Диверсантов ищут полицейские», — сообщил канал.

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Поджог заметил диспетчер и сразу же вызвал экстренные службы. Пламя потушили за 45 минут, но шкаф выгорел полностью.

Ранее релейные шкафы подожгли на железной дороге в Казани. Оборудование также полностью сгорело. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов заметили рядом шариковую ручку и зажигалку. Пять грузовых поездов из-за диверсии задержали.

Релейные шкафы предназначены для размещения в них приборов, применяемых на железнодорожном транспорте — для блокировки, переездной сигнализации и централизации стрелок.