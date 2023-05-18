Эксклюзив 18 мая 2023, 13:26 Релейные шкафы подожгли на железной дороге в Казани — СМИ Shot: неизвестные устроили поджог релейных шкафов на железной дороге Казани

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Неизвестные подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге Казани. Случай произошел около станции Дербышки. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В распоряжении «360» появились кадры с места. Автор видео показал открытые и горящие шкафы. Можно предположить, что все оборудование внутри них выгорело.

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Все случилось еще прошлой ночью. Правоохранительные органы прибыли на место ЧП. Они работали там вместе со служебными собаками, но животные не смогли взять след.

Единственное, что нашли стражи порядка у сгоревших шкафов, — это шариковую ручку и зажигалку. Пять грузовых поездов пришлось задержать из-за диверсии.

По данным издания «Бизнес Online», по факту случившегося открыли уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Преступникам может грозить до пяти лет лишения свободы. Все подробности произошедшего сейчас выясняются.