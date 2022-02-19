Шесть мин калибром 120 мм выпустили ВСУ по Докучаевску

Шесть мин с запрещенным калибром 120 миллиметров выпустили украинские силовики по населенному пункту Докучаевск, сообщили в Совместном Центре Контроля и Координации и в переговорном процессе.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ и по направлениям Марьинки — там выпущено восемь гранат из станкового противотанкового гранатомета и 10 гранат из автоматического гранатомета на станке (АГС), по Новотроицкому — шесть мин калибром 120 мм, по Новоселовке 30 гранат из АГС.

Также ВСУ открыли огонь в сторону Южно-Донбасского водопровода, когда туда приехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК, заявили в республике.

Помимо этого появились кадры взрыва трансформатора Васильевской насосной станции. Представитель Народной Милиции ДНР назвал это диверсией запрещенного в России «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.