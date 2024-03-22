Происшествия 22 марта 2024, 18:29 Шесть мертвых дельфинов нашли в Сочи РИА «Новости»

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На побережье в районе Большого Сочи обнаружили шесть мертвых дельфинов. Об этом сообщила некоммерческая организация «Центр спасения дельфинов „Дельфа“» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры рассказали, что 20 марта на их горячую линию поступил звонок от активиста, коллеги которого обнаружили сразу четырех погибших дельфинов между поселком Головинка и Лазурным берегом, у реки Шахе рядом с рыболовной базой. У одного дельфина был сильно стерт плавник — возможно, он побывал в сетях, — у второго были глубокие порезы, напоминающие ножевые. Позже там же нашли пятого дельфина-азовку с отрезанным хвостом.

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«Это указывает на то, что азовка погибла в жаберных сетях: при попадании в такие сети китообразные застревают в них плавниками, хвостом, рострумом, не могут выбраться и тонут. Чтобы не портить орудия лова, рыбаки отрезают застрявшие части тела у погибшего дельфина», — отметили представители центра спасения дельфинов.

А затем оказалось, что 16 марта на том же месте нашли еще одну азовку, тоже с колотыми ранами и поврежденным плавником. Волонтеры предположили, что дельфины попали в орудия лова, и посетовали на то, что более конкретную информацию получить уже не удастся. Они добавили, что идет «сезон выбросов», и на горячую линию часто поступают звонки о мертвых дельфинах, причем в основном азовках — самых уязвимых, занесенных в Красную книгу России.

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