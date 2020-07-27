Шесть машин столкнулись на МКАД

Авария с участием шести машин произошла на МКАД в районе Липецкой улице. Пострадали три человека.

Легковые автомобили столкнулись на внутренней стороне МКАД, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы города. Движение на участке аварии сильно затруднено, там сейчас работают пожарные и скорая.

По информации источника в экстренных службах «360», из-за аварии перекрывали три полосы.

Ранее появилось видео аварии с участием внедорожника в Тихорецке. Водитель въехал в магазин на большой скорости и снес несколько витрин. В тот момент в торговой точке находился мальчик. Его задело осколками разлетевшегося стекла, школьника госпитализировали с рваной раной ноги. Водитель не пострадал. Сообщается, что он превысил скорость при заезде на парковку, не справился с управлением и врезался в магазин.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения: на кадрах видно, как машина въезжает в магазин, когда там между стеллажей идет школьник с тележкой. Кроме того, видео с последствиями ДТП опубликовали очевидцы. Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося.