Водитель внедорожника въехал в магазин в Тихорецке. Видео

Внедорожник влетел на большой скорости в один из магазинов в Тихорецке. В тот момент между рядами с товарами проходил школьник, который получил рваные раны от стекла. Пострадавшего доставили в больницу, а с водителем разбираются полицейские.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что машина влетает в магазин в тот момент, когда рядом с дверьми проходит школьник с тележкой. Внедорожник врезается в стеллажи, а затем сдает назад. Затем видны кадры, снятые очевидцами. На них уже запечатлены разбитые стеклянные двери и разбросанный повсюду товар.

Начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская сообщила «360», что авария произошла днем 26 июля на улице Меньшикова в Тихорецке. Водитель Toyota Land Cruiser 200 при повороте на парковку превысил скорость. Сначала он наехал на бордюр, а затем влетел в двери магазина «Магнит».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель не пострадал. Пострадал несовершеннолетний учащийся школы, который находился внутри магазина. Пострадал от отлетевшего от дверей стекла», — отметила Заватская.

Она добавила, что ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи. У пострадавшего была рваная рана на ноге. Ему назначили амбулаторное лечение. В свою очередь, водитель отказался от медицинского освидетельствования. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства.