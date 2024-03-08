Происшествия 08 марта 2024, 15:33 Шесть девушек отравились бесплатным алкоголем в ночном клубе Улан-Удэ «Весь Улан-Удэ Бурятия»: 6 девушек попали в больницу с алкогольным отравлением Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

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В Улан-Удэ шесть местных жительниц оказались на больничной койке после празднования 8 Марта в ночном клубе. Причиной тому послужил бесплатный алкоголь, сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ Бурятия».

По данным издания, в увеселительном заведении гостей угощали бесплатным пуншем. Девушки перебрали со спиртным, и им потребовалась помощь медиков.

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Посетительниц привезли в больницу, где им провели дезинтоксикацию. Как уточнили авторы публикации, утром пациенток отпустили домой в хорошем самочувствии.

Ранее в Тюменской области школьники выпили водку и попали в больницу. Врачи оказали им всю необходимую помощь. После случившегося правоохранители организовали процессуальную проверку.