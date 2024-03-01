Происшествия 01 марта 2024, 13:04 Тюменские школьники выпили водки и попали в больницу СК: в Тобольском районе Тюменской области два подростка отравились спиртным РИА «Новости»

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В Тобольском районе двух подростков госпитализировали из-за отравления спиртосодержащей жидкостью. Их состояние стабилизировали. Началась проверка, сообщили в пресс-службе СК России по Тюменской области.

Школьники употребили спиртное 28 февраля. Что именно выпили подростки, пресс-служба не уточнила, заявив о «спиртосодержащей жидкости». Молодые люди почувствовали себя плохо и попали в областную больницу Тобольска № 3.

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«Им оказана медицинская помощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние подростков как удовлетворительное», — добавили в Следкоме.

Началась процессуальная проверка. Одновременно с ней прокуратура Тюменской области решила оценить работу органов профилактики и должностных лиц.

Подростки 14 и 16 лет отравились водкой, сообщил источник Ura.ru. Спиртное принес в школу села Лайтамак их старший товарищ.

В Самарской области осудили мужчин, укравших со склада метиловый спирт. Его добавили в сидр, которым смертельно отравились более 40 человек.