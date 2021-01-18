Двух человек спасли после схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии. Поиски людей, которые могут находиться под снегом, продолжаются. Об этом «360» рассказал владелец пункта проката, оказавшегося на пути лавины.

«Двоих выкопали вроде. Вытащили, живые, нормально. Еще не понятно, сколько там под снегом. Пока ребята все копают, все, кто может», — поделился информацией собеседник.

Лавина сошла на горнолыжную трассу на горе Мусса-Ачитара в поселке Домбай 18 января, в районе 14:00. По предварительной информации МЧС, снегом накрыло два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Под сошедшей лавиной могут находиться до 12 человек.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что под лавину попали дети. На месте ЧП работают спасатели и добровольцы. РИА «Новости» сообщило, что сход лавины мог быть спровоцирован другой лавиной. Ее принудительно вызывали в другом месте.