Шесть человек выпили неизвестную жидкость и погибли под Новосибирском

Шесть человек насмерть отравились неизвестной жидкостью на мусорном полигоне в Новосибирской области. Сотрудники полиции назначили экспертизу и завели уголовное дело.

«Отмечается отравление семи человек неизвестной жидкостью на полигоне твердых бытовых отходов в Черепановском районе», — приводит РИА «Новости» слова главы ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова.

Он добавил, что шесть человек после употребления скончались, а одного доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Представитель регионального следственного управления СК уточнил, что инцидент произошел на полигоне твердых бытовых отходов в Черепаново. Люди отравились жидкостью 22 апреля, после чего завели уголовное дело.

«По факту смерти шести человек в результате употребления ими неустановленной жидкости возбуждено уголовное дело <…> „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“», — сообщили в СК.

Сейчас специалисты выясняют, какой именно жидкостью отравились люди на полигоне. Выяснение всех обстоятельств продолжается.