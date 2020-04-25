ТАСС: экс-главу Пятигорска задержали

«Сотрудниками главка МВД по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Травнева по статье о превышении должностных полномочий. Сегодня он задержан в порядке ст. 91 УПК на 48 часов», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, по делу о превышении полномочий проходят также еще двое чиновников — сотрудник мэрии Пятигорска и представитель краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта. Сейчас они дают показания.

Лев Травнев был назначен на должность и. о. главы Пятигорска 17 апреля, а спустя пять дней он уже подал в отставку, официальная причина — ухудшение состояния здоровья.

Травнев занимал пост мэра города с 2006 по 2017 год, однако потом его перевели на должность представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах.

Ранее экс‐сотрудник ФСИН Ставропольского края был задержан за получение взятки.