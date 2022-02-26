Шесть человек пропали у мыса Великан на Сахалине

На территории Сахалинской области пропали шесть человек. Сейчас их поисками заняты спасатели. Информация об этом появилась в Telegram-канале «112».

Речь идет о четырех взрослых и двух детях. Они поехали к мысу Великан. Более восьми часов назад они перестали выходить на связь. Согласно предварительной информации, вездеход отдыхающих мог сломаться или застрять в снегу. Поиски осложняет отсутствие связи в том районе.

Кроме того, по данным синоптиков, сейчас на юге Сахалина идет небольшой снег. Температура воздуха составляет от −7 до −12 градусов. В последний день недели в регионе ожидается от 0 до −5 градусов.

В Нижнем Новгороде на днях были организованы поиски восьмилетней девочки, которая сбежала от матери в больнице. Ребенок сбежал из лечебного заведения, так как боялся идти на процедуру по сдаче крови. К поискам пропавшей школьницы привлекли сотрудников Росгвардии. Они внимательно изучили записи камер видеонаблюдения и объявили о пропаже ребенка по громкой связи. В итоге малышку нашли в подсобке.