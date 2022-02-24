Восьмилетняя девочка сбежала от матери из-за боязни сдавать кровь в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде были организованы поиски восьмилетней девочки, которая сбежала от матери в больнице, потому что боялась идти на процедуру сдачи крови. В поисках пропавшей школьницы участвовали сотрудники Росгвардии. Такие сведения поступили от пресс-службы ведомства.

Как пишет newsnn.ru, в дежурную часть отдела вневедомственной охраны Советского района поступил сигнал из детской областной больницы. Выяснилось, что в стенах медучреждения пропал ребенок. Женщина привела свою дочь в больницу, чтобы сдать кровь, однако, пока мама и дочь ждали своей очереди, чтобы попасть в процедурный кабинет, девочка отошла и пропала из вида.

Росгвардейцы организовали поиски по всей площади больницы, изучили записи камер видеонаблюдения, объявили о пропаже девочки по громкой связи. В итоге потерявшегося ребенка удалось найти в подсобном помещении.

Школьница рассказала, что она решила спрятаться из-за боязни сдавать кровь.