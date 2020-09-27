Шесть человек пострадали при обрушении наземного перехода в Ступине

На территории промзоны в районе Ступино обрушился надземный переход. В результате пострадали шесть человек, передает региональное управление МЧС.

Сейчас на месте обрушения работают спасатели. Переход располагается на территории ООО «ФМС Ложистик» в Михневе.

Инцидент произошел по адресу улица Заводская, владение 1, поселок Октябрьский.

«Это пешеходный переход внутри склада. Его длина — 35 метров, высота — четыре метра. То есть это надземный пешеходный переход внутри здания. Пострадало шесть человек, погибших нет», — рассказали «360» в региональном МЧС.

По последним данным, пострадавших уже 13 человек. Троих госпитализировали.

Ранее стало известно о перекрытии подземного пешеходного перехода в Коломне, на улице Октябрьской Революции. Там проводятся ремонтные работы. Для пешеходов сделали временный наземный переход. Обследование показало, что за время эксплуатации подземного перехода с 1985 года его ни разу не ремонтировали. Внутри не работает освещение, металлические конструкции подверглись коррозии.