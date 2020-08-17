Подземный переход в Коломне отремонтируют. На время работ движение по нему перекрыли

В Коломне отремонтируют подземный переход на улице Октябрьской Революции. На время проведения работ его перекрыли. Для пешеходов организовали наземный переход. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подземный переход на улице Октябрьской Революции в Коломне находится в аварийном состоянии. Он был построен в 1985 году. Его отремонтируют. Для этого сейчас объект передают на баланс ГБУ МО «Мосавтодор». После этой процедуры начнутся ремонтные работы.

Обследование перехода показало, что за все время эксплуатации его ни разу не ремонтировали. Подземный переход затапливается при выпадении осадков, потому что нарушилась гидроизоляция и система водоотвода. С бетонных поверхностей осыпается штукатурка и плитка. Металлические конструкции подверглись коррозии, а освещение внутри не работает.

Для того чтобы выяснить, какие работы необходимо провести, назначили комплексную экспертизу текущего состояния подземного перехода. После нее разработают проект и проведут капитальный ремонт.

На время проведения работ для пешеходов организовали наземный переход. Дорожные службы нанесли разметку, установили искусственные дорожные неровности и соответствующие знаки. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за временные неудобства.