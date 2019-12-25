Шесть человек получили травмы во время жесткой посадки Ми-8 в Эвенкии

Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкии пострадали шесть человек. Об этом сообщили в Минздраве Красноярского края.

«Пострадавших шесть. Из них четырех осматривают врачи, два человека оперируют. У всех пострадавших средняя степень тяжести, в основном — это переломы», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что во время приземления травмы получили два пассажира и командир воздушного судна. Пострадавших госпитализировали.

Вертолет совершил жесткую посадку утром 25 декабря в селе Байкит Красноярского края. Причиной мог послужить снежный вихрь. В результате случившегося у Ми-8 повредились лопасти несущего винта и хвостовая балка.

Сейчас все обстоятельства жесткой посадки выясняются. На месте аварии работают 15 человек и пять единиц техники.