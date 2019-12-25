Плохие погодные условия могли стать причиной жесткой посадки Ми-8 в Эвенкии

Все случилось в селе Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. Речь идет о вертолете Ми-8, принадлежащем авиакомпании «Красноярские авиалинии». По разным данным, на борту находились от 24 до 29 человек.

«Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна», — рассказал агентству представитель экстренных служб региона. Их, по данным радиостанции «Говорит Москва», госпитализировали.

У вертолета повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Как сообщили в МЧС, транспортное средство в результате жесткой посадки упало на бок. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.