16 декабря 2022, 01:53
Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Хабаровском крае
Туристический автобус под Хабаровском съехал в кювет, погибли 6 человек, пострадали 17
Автобус с туристами съехал в кювет в Нанайском районе Хабаровского края, жертвами ДТП стали шесть человек, сообщил ТАСС со ссылкой на ГИББД.
Транспортное средство, принадлежащее компании Megaliner, перевернулось на 178 километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. В результате аварии сразу погибли четыре человека. Позднее стало известно и гибели еще двух пассажиров, травмы различной степени тяжести получили 17 человек. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Ранее сообщалось, что накануне на Щелковском шоссе в Москве столкнулся рейсовый автобус с маршруткой. В ДТП пострадали два человека, их срочно госпитализировали.
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