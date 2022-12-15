Эксклюзив 15 декабря 2022, 10:49 Рейсовый автобус на востоке Москвы столкнулся с маршруткой Два человека пострадали при столкновении автобуса и маршрутки на Щелковском шоссе

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На Щелковском шоссе в Москве произошла авария — столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Пострадали два человека из 50-и, их госпитализировали. Об этом рассказал источник «360».

Авария произошла утром 15 декабря в районе производственного корпуса на Щелковском шоссе, 23 строение 1. В рейсовом автобусе на момент столкновения находились 38 пассажиров, в маршрутном такси — 12. Пострадали двое — 35-летний мужчина сломал ногу, 45-летняя женщина почувствовала себя плохо. Оба ехали в маршрутке. Их осмотрели и отвезли в городскую клиническую больницу № 36.

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Дептранс Москвы уточнил, что авария произошла в 09:26. Маршрутное такси врезалось в рейсовый автобус, когда он стоял на остановке, рассказала Госавтоинспекция Москвы. Авария, по ее информации, произошла около дома на Щелковском шоссе, 24, а оба пострадавших получили ушибы. Правоохранители начали административное расследование. ДТП не затруднило движение.

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