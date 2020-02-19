Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Калмыкии

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Калмыкии. Погибли шесть человек: пятеро скончались на месте ДТП, еще один — уже в больнице.

Авария произошла ночью 19 февраля в селе Троицкое, сообщил «Интерфакс». Машины врезались на автодороге Р-22, в районе улицы Геологов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Калмыкии уточнили, что 21-летний житель Элисты за рулем Datsun выезжал со второстепенной дороги на главную и врезался в Lada Granta, которую вел 18-летний молодой человек.

Источник фото: ГУ МВД РФ по Калмыкии

«На месте происшествия от полученных ранений скончались оба водителя и трое пассажиров транспортных средств, их личности устанавливаются», — добавили в ведомстве.

В ГУ МЧС по республике рассказали, что тела погибших доставали при помощи гидравлического инструмента. Спасатели извлекли и одного пострадавшего, которого госпитализировали. Он скончался в больнице.

Источник фото: ГУ МВД РФ по Калмыкии

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, полицейские и представители экстренных служб. Начата проверка, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.