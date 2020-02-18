18 февраля 2020, 18:58
Три водителя проехались по сбитому пешеходу в Ставропольском крае
В Ставропольском крае на территории Георгиевского городского округа автомобилист сбил пешехода. После пострадавшего переехали еще три автомобиля, сообщил сайт newstracker.ru.
Происшествие случилось на автомобильной дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды. Отмечается, что пострадавшим оказался житель 48-летний житель Башкирии. От полученных травм мужчина скончался. Правоохранители организовали проверку. Устанавливается личность и место нахождения скрывшегося в ДТП автомобилиста.