Происшествия 21 апреля 2024, 00:53 Шесть человек погибли в аварии с участием двух автомобилей в ЛНР Freepik

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Шесть человек погибли в аварии с участием двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской Народной Республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру ЛНР.

«На участке автомобильной дороги Р-343 по „Луганск-Лисичанск“, в районе поселка Желобок Славяносербского района водитель Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем УАЗ», — сказано в публикации.

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В итоге шофер и пассажир Mitsubishi Pajero скончались от полученных травм. Также водитель УАЗа и трое пассажиров погибли. Как заявил Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z», одного человека из УАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии.

На место ЧП выехал прокурор Славяносербского района.

«Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно о гибели двух человек при столкновении двух легковушек в Удмуртии. По предварительным данным, шофер Lada Kalina выехал на встречную полосу и влетел в Toyota Land Cruiser. По факту случившегося начали проверку.