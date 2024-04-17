Происшествия 17 апреля 2024, 14:07 Два человека погибли в ДТП в Удмуртии

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Две легковые машины столкнулись на трассе Ижевск — Ува в Удмуртии. В результате аварии погибли два человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по республике.

Согласно предварительным данным, автомобилист за рулем Lada Kalina выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку Toyota Land Cruiser.

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Отмечается, что водитель и пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка.