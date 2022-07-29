Жертвами пожара в общежитии на юге Москвы стали несколько человек, сообщил ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на источник. Пламя охватило расположенный на первом этаже здания хостел.

Изначально поступила информация о шести погибших. Чуть позже стало известно, что их восемь.

Источник рассказал «360», что из общежития на улице Алма-Атинской валил густой черный дым. Находившиеся в нем люди просили о помощи.

По данным Telegram-канала «112», пламя распространилось на три комнаты и коридор на первом этаже.

Восемь человек нашли мертвыми. Еще трем потребовалась медицинская помощь. Огонь уже локализовали.