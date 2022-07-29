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    29 июля 2022, 00:20

    Густой дым повалил из московского общежития

    Источник «360»: на юге Москвы из общежития повалил дым, люди позвали на помощь

    Александра Ломейко, Алла Морген

    В Москве густой черный дым заметили над зданием общежития, сообщил «360» источник в экстренных службах. Из окон раздались просьбы о помощи.

    Задымление произошло в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинской. К месту происшествия послали силы МЧС.

    По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание произошло на первом этаже, где расположен хостел.

    Информация о пострадавших не поступала. Пламя удалось локализовать.