Шесть человек погибли при пожаре в Чувашии

В Чувашии 1 января загорелся частный дом. В результате погибли три взрослых и три ребенка. На данный момент Следственный комитет по Чувашской Республике решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возгорание произошло в доме на улице Октябрьской в деревне Орнары в Урмарском районе.

«После тушения огня на месте происшествия обнаружены останки шести человек: троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения», — передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В пресс-службе отметили, что в помещении находился хозяин дома 1969 года рождения, его сожительница, две ее дочери и внуки. Выжить удалось только мужчине. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, они выясняют причину пожара и устанавливают обстоятельства, при которых он произошел. Назначены необходимые судебные экспертизы: пожарно-техническая, медицинские и генетические.

Также сегодня утром загорелся подшипниковый завод в Самаре. В результате погиб один человек, его личность устанавливается. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.